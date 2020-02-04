Санкции против России должны сохраняться до восстановления суверенитета Украины - Порошенко

Санкции против России должны быть сохранены до выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"Высказано серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита Норманнской четверки. …Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе", - передает пресс-служба политической силы.

Стороны также обсудили прогресс Украины в процессе евроинтеграции и подчеркнули необходимость инклюзивного подхода в разработке законодательства, которое обеспечило бы достаточное участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

Также во время встречи была высказана обеспокоенность попытками инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.