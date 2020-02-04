Политика

17:40 04.02.2020

США могут ввести новые санкции против "Северного потока 2" - газета

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США могут ввести новые санкции против "Северного потока 2" - газета

США могут принять новые санкции против "Северного потока 2", если РФ будет пытаться достроить этот газопровод, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

"Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон, сообщает источники в дипломатических кругах в Вашингтоне", - пишет во вторник издание.

В этот раз санкции могут коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ.

"Все это может произойти очень быстро, говорят источники, возможно еще в феврале или марте", - указывает издание.

Теги: #северный_поток #сша #санкции
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