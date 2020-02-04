Политика

16:55 04.02.2020

Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

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Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе общения с председателем нижней палаты (Палаты депутатов) Чехии обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможен обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Как сообщалось, 4 февраля глава МИД Украины пребывает с визитом в Чешской Республике и принимает участие в украинско-чешском форуме.

Теги: #голодомор #чехия #пристайко #мид
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Интерфакс-Украина
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