Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка

Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте.

"Арбитражная группа для рассмотрения этого вопроса была создана 28 января 2020 года", – сообщило министерство.

В соответствии с правилами процедуры решения споров Соглашения об ассоциации заинтересованные физ- и юрлица на территории ЕС и Украины могут подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу до 27 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м. в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории Украины леса-кругляка.

В то же время ЕС 16 января 2019 года попросил о проведении консультаций с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по этому мораторию, что является первым шагом на пути решения споров.