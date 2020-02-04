Франция готова исследовать "черные ящики" самолета "МАУ", если об этом попросит Украина - посол

Франция готова исследовать бортовые регистраторы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины, сбитого в январе возле Тегерана, если будет такой запрос с украинской стороны, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Позиция Франции по поводу возможности исследовать "черные ящики" во Франции является вполне положительной. Я об этом официально сообщил в МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны — мы готовы", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "hromadske" во вторник.

Дипломат подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь Парижа, если есть запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию и добавил, что во Франции находится одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков".

"У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - добавил он.

В то же время де Понсен отметил, что Украина сначала должна получить "черные ящики" от Ирана, а затем французские эксперты готовы исследовать их как в Украине, так и во Франции.

"То есть сначала надо, чтобы иранцы отдали эти ящики украинцам. Затем мы готовы их исследовать — или здесь, на месте, если это технически возможно, или же перевезти во Францию, и исследовать их в нашей лаборатории возле Парижа", - сказал он.