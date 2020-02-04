Политика

15:06 04.02.2020

С РФ необходимо вести требовательный и результативный диалог – посол Франции в Украине

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С РФ необходимо вести требовательный и результативный диалог – посол Франции в Украине

С Российской Федерацией необходимо вести требовательный и приносящий результаты диалог, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью украинскому телеканалу "hromadske".

"То есть, диалог — да, но диалог требовательный, и приносящий результаты, ведь мы видим возвращение к "Нормандскому формату". Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным и (президентом Украины Владимиром – ИФ) Зеленским", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "hromadske" во вторник.

При этом посол подчеркнул, что позиция Франции не изменилась ни в отношении территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и недавно на уровне Европейского Союза.

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - сказал де Понсен.

Дипломат пояснил, что ситуация, в которой РФ подвергали изоляции или держали ее на дистанции — не являлась хорошей тактикой и стратегией, потому, что это не давало хороших результатов, в частности годами не собирался "Нормандский саммит".

"Итак, первичным стремлением президента (Франции Эмманюэля – ИФ) Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности, с Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким соблюдением условий такого диалога", - отметил он.

Теги: #нормандский_формат #рф #посол_франции #понсен
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