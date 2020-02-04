Среди украинцев возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности - опрос

Прекращение военных действий на Донбассе остается ключевым общественным запросом к президенту Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в конце января.

Так, согласно обнародованным во вторник результатам опроса, проведенного "Рейтингом" 22-26 января 2020 года, прекращения военных действий на востоке страны в первую очередь ожидают от президента 64% респондентов. Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышения социальных стандартов - 24%, повышения качества медицины - 22%.

"За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности", - подытоживают социологи.

При этом выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). 28% - за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.

Выбирая между увеличением размеров заработных плат медиков и развитием школ, больниц и внедрение новых технологий, 59% поддерживают последний приоритет, 29% - за рост размеров выплат.

45% считают, что для власти является приоритетным тратить ресурсы на помощь социально незащищенным категориям, с другой - почти столько же (46%) за то, чтобы их направить на создание условий для стимулирования активности населения.

46% считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров, столько же утверждают, что в первую очередь нужно уменьшить возможности для коррупции.

Основными маркерами положительных изменений в экономике респонденты считают открытие новых предприятий (54%) и создание новых рабочих мест (54%). Треть считают, что об улучшении будет свидетельствовать снижение уровня трудовой миграции за границу, четверть - рост размера минимальной зарплаты, каждый пятый - снижение цен на основные продукты.

В социальной сфере ключевыми маркерами положительных сдвигов респонденты считают повышение качества медицины (50%), рост размеров пенсий (41%) и увеличение поддержки социально уязвимых категорий населения (36%). Четверть считают индикатором улучшения строительство новых школ, детских садов, больниц, каждый пятый - повышение качества образования и увеличения продолжительности жизни.

Пенсионеры - категория населения, среди наиболее уязвимых, которая, по мнению опрошенных, требует первоочередного внимания от государства (57%). По 42% респондентов считают, что власти следует обратить внимание в первую очередь на инвалидов по состоянию здоровья или на детей-сирот. 36% утверждают, что в первую очередь следует помогать малообеспеченным семьям. По 22-24% так говорят о многодетных семьях и участниках боевых действий, АТО.