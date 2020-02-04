Политика

13:06 04.02.2020

Проведение выборов в октябре в ОРДЛО недопустимо – нардеп от "Евросолидарности" Герасимов

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Проведение выборов в октябре в ОРДЛО недопустимо – нардеп от "Евросолидарности" Герасимов

Проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в октябре недопустимо, так как оккупационные войска продолжают обстрелы, а украинские военные продолжают гибнуть, заявил сопредседатель парламентской фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Европейскую солидарность" беспокоят планы Банковой проводить местные выборы на Донбассе уже в октябре. Об этом свидетельствуют заявления окружения (президента Украины Владимира – ИФ) Зеленского. Подчеркиваем, что никаких предпосылок для местных выборов в ОРДЛО нет. Российские оккупационные войска остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины. Проводить выборы в таких условиях - это собственными руками обречь Донбасс на сценарий так называемого Крымского референдума 2014г под дулами российских автоматов", - сказал он во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Герасимов подчеркнул, что только активными действиями общественности и оппозиции Зеленского заставили отозвать изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, которые закладывали основы для ползучей федерализации.

"Европейская солидарность" жестко противостоит этому. Мы вместе с вами заставили власть отозвать закон о децентрализации внутри которого они спрятали федерализации, "формулу Штайнмайера" и централизацию вместо децентрализации", - сказал парламентарий.

Теги: #евросолидарность #ордло #выборы #герасимов
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