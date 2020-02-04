Политика

12:20 04.02.2020

Зеленский: В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли

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Зеленский: В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предлагаемый закон о рынке земли в Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах.

"Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, который мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его (рынок земли - ИФ) для всех - и открыли, полностью либерализовали", - сказал он журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке.

Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

"Они (Турция - ИФ) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #земля #законопроект #зеленский
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