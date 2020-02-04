Политика

10:35 04.02.2020

Рада открыла очередную третью сессию ІХ созыва

1 мин читать
Рада открыла очередную третью сессию ІХ созыва

Верховная Рада ІХ созыва открыла очередную третью сессию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале заседаний зарегистрировалось 360 народных депутатов.

На церемонии открытия сессии присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, члены Кабинета министров, представители посольств и дипломатических миссий.

После исполнения государственного гимна под аккомпанемент Национального заслуженного академического хора им.Веревки депутаты приступили к принятию повестки дня.

Согласно плану работы, парламент во вторник должен рассмотреть ряд изменений в Конституцию Украины, в частности о сокращении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы.

После получения вывода Конституционного суда парламент должен заняться законопроектами, касающимися полномочий президента в части создания независимых регуляторах органов, увольнения и назначения директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Следующий блок изменений в основной закон, постановления по работе над которыми запланированы на сегодня, будет касаться права народа на законодательную инициативу, дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народных депутатов, а также вопроса уполномоченных Верховной Рады.

Теги: #сессия #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 24.01.2020
Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

16:06 24.01.2020
Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

23:07 20.01.2020
Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти законопроектов - Разумков

20:01 17.01.2020
Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

23:42 16.01.2020
Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

Профильный комитет Рады рассмотрит вопрос увольнения министра развития громад Бабак и назначение Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития территорий

22:01 14.01.2020
Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

20:24 14.01.2020
Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

Рада одобрила рекомендации по безопасности деятельности журналистов в Украине

20:17 14.01.2020
Рада намерена устранить факторы негативного влияния на развитие и систему иновещания Украины

Рада намерена устранить факторы негативного влияния на развитие и систему иновещания Украины

19:22 14.01.2020
Рада планирует ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

Рада планирует ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

17:38 14.01.2020
Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дубилет: электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки

Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Зеленский надеется, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму, РФ и ОРДЛО

Эрдоган: Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и ряд других документов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп победил на первом внутрипартийном голосовании в преддверии президентских выборов, набрав 97% голосов

Дубилет: электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки

Турция рассматривает Украину не как конкурента, а как стратегического партнера

ЕС нацелен в переговорах с Лондоном на тесное партнерство

Эрдоган: Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе

В рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязательства по Сирии - Эрдоган

Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Зеленский надеется, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму, РФ и ОРДЛО

Эрдоган: Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и ряд других документов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА