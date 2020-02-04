Трамп победил на первом внутрипартийном голосовании в преддверии президентских выборов, набрав 97% голосов

Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова, сообщает местное подразделение Республиканской партии.

"Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове", - говорится в сообщении республиканской партии в Айове в Twitter.

По подсчетам СМИ, президенту США удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайшим соперников: Биллу Уэлду и Джо Уолшу - удалось получить лишь немногим больше 1%.

Кокусы, как и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых от партии избирается кандидат в президенты США. Кокусы - местные партийные собрания, участники которых выбирают делегатов, то есть своих представителей. Летом перед выборами в США каждая партия проводит национальный съезд, на котором уже сами делегаты выбирают претендента на пост президента от партии.

В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание.

Во время прошлых кокусов в Айове победу на них одержал Тэд Круз, однако по итогам всех внутрипартийных выборов кандидатом от Республиканской партии на выборах стал Дональд Трамп.