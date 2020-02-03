Эрдоган: Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил Россию в нежелании помешать Дамаску проводить операции в провинции Идлиб, что привело к масштабному исходу беженцев, сообщили турецкие СМИ.

"Мы (Турция, - "ИФ") были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более 1 млн человек бегут к нашей границе", - сказал президент в Киеве.

При этом, по словам Эрдогана, события в Идлибе "достигли невыносимого уровня" из-за позиции РФ.

Также президент заявил, что рассчитывает на соблюдение астанинских и сочинских договоренностей по Сирии всеми заинтересованными в том сторонами.