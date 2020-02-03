Зеленский надеется, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму и Российской Федерации.

"Первое направление - это обмен наших пленных, которые находятся в заключении на временно оккупированной территории (Донбасса - ИФ). Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой - потому что там действительно очень много людей", - сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина"