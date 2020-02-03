Политика

17:42 03.02.2020

Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

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Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Власти Турции приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, заявляет Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.

Теги: #татары #турция #эрдоган
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