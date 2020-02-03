Политика

16:59 03.02.2020

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и ряд других документов

1 мин читать
Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и ряд других документов

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в частности, по результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав.

Также уполномоченные лица двух государств подписали меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий.

Помимо этого был подписан меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики.

Руководители соответствующих ведомств подписал соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран

Теги: #турция #сотрудничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 03.02.2020
В рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязательства по Сирии - Эрдоган

В рамках астанинских и сочинских договоренностей все должны выполнять свои обязательства по Сирии - Эрдоган

17:56 03.02.2020
Украина и Турция договорились обновить предложения относительно ЗСТ - торгпред

Украина и Турция договорились обновить предложения относительно ЗСТ - торгпред

17:42 03.02.2020
Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

17:20 03.02.2020
Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа

Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа

16:59 03.02.2020
Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

13:33 03.02.2020
Зеленский встречается с Эрдоганом второй раз за последние полгода

Зеленский встречается с Эрдоганом второй раз за последние полгода

16:14 02.02.2020
Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

11:34 01.02.2020
Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

11:20 31.01.2020
Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между США и Украиной

Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между США и Украиной

13:13 29.01.2020
Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть выплаченные за них деньги

Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть выплаченные за них деньги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Зеленский: в ближайшее время будет названа дата обмена первой части списка удерживаемых лиц в ОРДЛО

Эрдоган: Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский надеется, что в ближайшее время будут даты возвращения удерживаемых лиц в Крыму и РФ

Зеленский: в ближайшее время будет названа дата обмена первой части списка удерживаемых лиц в ОРДЛО

Эрдоган: Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма

Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

В "Слуге народа" выступили против законопроекта Бородянского "О противодействии дезинформации"

"Евросолидарность" требует создания следственной комиссии парламента по делу Шеремета

В США участники президентской гонки приступают к праймериз

Рейтинг доверия к Гончаруку резко снизился после публикации записи разговоров на встрече с представителями НБУ

Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

"Слуга народа" выдвинула на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области Викторию Алексейчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА