Политика

16:59 03.02.2020

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

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Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал он на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве.

Теги: #рф #зеленский #турция #крым #татары #политзаключенные
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