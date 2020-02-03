Политика

15:31 03.02.2020

Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

1 мин читать
Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

Канцлер Германии Ангела Меркель готова к внесению изменений в соглашение о Brexit в том случае, если это понадобится Евросоюзу.

"Я вполне могу себе представить, что дойдет до изменения соглашения, если это будет необходимо. С выходом Великобритании перед нами стоит задача повысить нашу конкурентоспособность, мы должны действовать быстрее", - сказала канцлер в понедельник на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Меркель, Евросоюзу следует играть активную роль в мировой политике и в геополитике, а чтобы это было возможно, он должен быть сильным и действовать быстро "экономически, научно и во многих других сферах".

"И если для этого потребуется изменение договора, я готова к этому", - сказала Меркель.

Теги: #великобритания #ес #brexit #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 03.02.2020
ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном после Brexit

00:52 03.02.2020
Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

Глава дипломатии ЕС нанесет визит в Иран

19:02 02.02.2020
На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

На юге Лондона неизвестный напал на прохожих, полиция рассматривает произошедшее как теракт

13:15 02.02.2020
Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

Брюссель подтверждает визит главы дипломатии ЕС в Иран

10:04 02.02.2020
В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

04:33 02.02.2020
Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

Великобритания в воскресенье эвакуирует из китайской провинции Хубэй очередную партию своих подданных

02:32 02.02.2020
ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

ЕС отправил первую партию медицинской помощи Китаю для сдерживания распространения коронавируса

12:39 01.02.2020
Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

01:03 01.02.2020
Великобритания покинула ЕС

Великобритания покинула ЕС

20:31 31.01.2020
Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" выступили против законопроекта Бородянского "О противодействии дезинформации"

"Евросолидарность" требует создания следственной комиссии парламента по делу Шеремета

Зеленский встречается с Эрдоганом второй раз за последние полгода

В США участники президентской гонки приступают к праймериз

Рейтинг доверия к Гончаруку резко снизился после публикации записи разговоров на встрече с представителями НБУ

Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

"Слуга народа" выдвинула на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области Викторию Алексейчук

Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий

Рада на следующей неделе может предварительно одобрить уменьшение своего состава и переход к пропорциональным выборам – предварительная повестка дня

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА