Политика

14:13 03.02.2020

"Евросолидарность" требует создания следственной комиссии парламента по делу Шеремета

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"Евросолидарность" требует создания следственной комиссии парламента по делу Шеремета

Партия "Европейская Солидарность" требует создать временную следственную комиссию парламента для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает пресс-служба политической силы.

"На днях даже "100% свой прокурор" господин Рябошапка признал, что доказательств против подозреваемых по делу Шеремата недостаточно. Но украинских патриотов, которые стали жертвами политического пиара высшего руководства государства, продолжают удерживать в СИЗО", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов на заседании Согласительного совета.

"Мы требуем включить в повестку дня проект постановления о запуске работы временной следственной комиссии по делу Шеремета", - заявил он.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года, позже она была изменена на ночной домашний арест. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Теги: #шеремет #евросолидарность
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