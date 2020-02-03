Зеленский встречается с Эрдоганом второй раз за последние полгода

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве, отметив, что 28 лет назад страны установили дипломатические отношения и прошли путь до взаимовыгодного стратегического партнерства.

"Рад приветствовать Эрдогана в Киеве. Это уже вторая наша встреча за последние полгода", - написал Зеленский в микроблоге в Твиттер.

Он также отметил, что ровно 28 лет назад, 3 февраля 1992 года, Украина и Турция установили дипломатические отношения. "За эти годы Украина и Турция прошли путь до взаимовыгодного стратегического партнерства", - отметил глава Украинского государства.

Как сообщалось, в рамках визита президента Турции в Киев запланирована встреча с президентом Украины и проведение восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям, после чего ожидается подписание украино-турецких двусторонних.

Зеленский и Эрдоган также посетят украинско-турецкий бизнес-форум.