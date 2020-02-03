Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

Кабинет министров утвердил план предотвращения распространения на территории Украины "уханьского" коронавируса, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Утвердили План предотвращения заноса и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Разрабатываем также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании",- написал он.

Согласно сообщению, правительство "обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных".

Премьер добавил, что "МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территории Китайской Народной Республики".

По словам Гончарука, правительство также продлило каникулы для китайских студентов, обучающихся в Украине.

Согласно информации, обнародованной на сайте Минздрава Украины в понедельник, сформирован перечень госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на новый коронавирус.

Всего по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17,389 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных.

Подтверждено 152 случая нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 - в странах Европы. За пределами Китая об одном летальном случае заболевания сообщили Филиппины.

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.