Рада на следующей неделе может предварительно одобрить уменьшение своего состава и переход к пропорциональным выборам – предварительная повестка дня

Украинский парламент на предстоящей пленарной неделе 4-7 февраля может предварительно одобрить внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы (законопроект №1017) и направить его в Конституционный суд для получения вывода о соответствии законопроекта статьям Конституции.

Как следует из предварительной повестки дня, обнародованной на сайте Верховной Рады, профильные комитеты предлагают народным депутатам также продолжить работу над другими законопроектами о внесении изменений в Основной закон, по которым Конституционный суд уже дал свои выводы. В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора государственного бюро расследований (№1014) и внесение изменений в ст.93 Конституции о законодательной инициативе народа (№1015).

В предварительной повестке дня - также законопроекты №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины об уполномоченных Верховной Рады и №1027 о внесении изменений в ст.81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Эти законопроекты Верховной Раде предлагается рассмотреть во вторник.

В повестке дня на вторник также увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмигаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

Как известно, утверждает повестку дня пленарных заседаний согласительный совет руководителей фракций и групп. Его заседание состоится в понедельник.

Как сообщалось, третья сессия Верховной Рады девятого созыва откроется во вторник, 4 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №1017 как неотложный 29 августа 2019 года.

Верховная Рада предварительно одобрила и направила в КС законопроект №1014 3 сентября 2019 года.