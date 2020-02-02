Политика

10:04 02.02.2020

В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник прибудет с визитом в Тегеран, сообщает в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе визита он встретится с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и другими высокопоставленными иранскими чиновниками, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Отношения Брюсселя и Тегерана осложнились после того, как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Тегеран впоследствии обвинил европейские страны, участвующие в сделке, в том, что они не исполняют обязательства перед Ираном, и стал сокращать исполнение своих обязательств в рамках СВПД.

Великобритания, Германия и Франция объявили 14 января о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем.

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.

Теги: #иран #ес #дипломат #визит
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