В Иране ждут визита главы дипломатии ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник прибудет с визитом в Тегеран, сообщает в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе визита он встретится с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и другими высокопоставленными иранскими чиновниками, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Отношения Брюсселя и Тегерана осложнились после того, как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Тегеран впоследствии обвинил европейские страны, участвующие в сделке, в том, что они не исполняют обязательства перед Ираном, и стал сокращать исполнение своих обязательств в рамках СВПД.

Великобритания, Германия и Франция объявили 14 января о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем.

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.