Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, потому что без них нельзя провести глобальные изменения в стране, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме, отмечает помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы решили менять всё и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - заявил он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются. "Не всё можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ИФ), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ИФ). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".