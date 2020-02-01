Политика

21:16 01.02.2020

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

1 мин читать
Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, потому что без них нельзя провести глобальные изменения в стране, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме, отмечает помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы решили менять всё и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - заявил он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются. "Не всё можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ИФ), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ИФ). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".

Теги: #признание #ермак #ошибки #власть #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:02 01.02.2020
Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

21:02 01.02.2020
Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

21:01 01.02.2020
Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

20:13 01.02.2020
В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

19:11 01.02.2020
Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

18:55 01.02.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

06:19 01.02.2020
Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

20:14 31.01.2020
Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

17:16 31.01.2020
ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

16:52 31.01.2020
Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

ПОСЛЕДНЕЕ

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

Зеленский ждет пояснений руководителей Черновицкой и Николаевской областей по платежкам, добивается снижения начислений на 25-30% во всех областях

Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

Процесс импичмента Трампа выходит на финишную прямую

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Порошенко: Санкции против РФ – единственный механизм сдерживания дальнейшей эскалации страны-агрессора

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА