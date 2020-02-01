Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения оккупированного Россией Крыма и никогда не прекратит заниматься этим вопросом.

"Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что сегодня я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации. Но для нас Крым – это Украина, и мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине", - заявил он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.