Политика

21:01 01.02.2020

Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

2 мин читать
Ермак надеется, что Украина приедет на следующую "Нормандскую встречу" с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ИФ) в конце октября", - сказал он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием. "Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал", - указал он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать всё, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", - пояснил он.

Теги: #ермак #украина #пакет_договоренностей #нормандия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:16 01.02.2020
Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления – помощник Зеленского Ермак

21:02 01.02.2020
Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

Украина уже думает над тем, как восстанавливать, развивать и сделать из Донбасса успешный процветающий регион после прекращения войны - Ермак

21:02 01.02.2020
Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

Украина будет использовать все возможные инструменты для возвращения Крыма - Ермак

20:13 01.02.2020
В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

В Оболонском районе Киева рыбаки в Днепре обнаружили голову мужчины в пакете

19:11 01.02.2020
Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Погибшая на Донбассе боевой медик оказалась сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ

18:55 01.02.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

06:19 01.02.2020
Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

20:14 31.01.2020
Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

Замруководителя ОП обсудил с министром транспорта Катара инвестиционное сотрудничество

17:16 31.01.2020
ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

16:52 31.01.2020
Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

ПОСЛЕДНЕЕ

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

Зеленский ждет пояснений руководителей Черновицкой и Николаевской областей по платежкам, добивается снижения начислений на 25-30% во всех областях

Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

Процесс импичмента Трампа выходит на финишную прямую

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Порошенко: Санкции против РФ – единственный механизм сдерживания дальнейшей эскалации страны-агрессора

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА