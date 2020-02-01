Политика

13:22 01.02.2020

Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

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Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

Беларусь поддерживает любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, в том числе с участием США, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в субботу в Минске.

"Что касается позиции Беларуси по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Беларуси площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине", - сказал Макей по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

В свою очередь, Помпео сообщил, что урегулирование ситуации в Украине стало, в том числе, предметом обсуждения на его переговорах с президентом Беларуси и главой МИД. По словам госсекретаря, Минск надеется, что США "продолжат исполнять свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть в восточной и южной части Украины, а также участвовать активнее в том, чтобы обеспечить соответствующий выход, правильный выход".

При этом Помпео подчеркнул, что в разрешении этого конфликта должен принять участие весь мир. "Это как раз тот вопрос, в котором нужно участвовать всей Европе, всему миру для того, чтобы найти разрешение этого вопроса", - сказал он.

"В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить этот вопрос. Но все, что могут США, они сделают. Мы поможем Украине для того, чтобы достичь той демократии, о которой мы говорили с господином Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ИФ) вчера", - подчеркнул госсекретарь.

Теги: #сша #оос #ордло #беларусь
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