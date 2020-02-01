Зеленский и Эрдоган 3 февраля примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с визитом в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба президента Украины.

В рамках визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведение восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям, после чего ожидается подписание украино-турецких двусторонних документов и совместная встреча с представителями СМИ в 13:40 в Мариинском дворце.

Также Зеленский и Эрдоган посетят Украино-турецкий бизнес-форум, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины.