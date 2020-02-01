Зеленский ждет пояснений руководителей Черновицкой и Николаевской областей по платежкам, добивается снижения начислений на 25-30% во всех областях

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от местных властей Черновицкой и Николаевской областей объяснений, почему не уменьшилась сумма начислений в платежках за теплоснабжение.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один – получить объяснение от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижение начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего", - говорится в Telegram-канале Зеленского.

Президент также заявил, что "задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны".