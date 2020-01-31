ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

Члены Межпарламентского совета Украина-НАТО выразили полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также решительно осудили нелегитимную оккупацию Российской Федерацией полуострова Крым и дестабилизацию на востоке Украины.

"Аттила Мештерхази (Венгрия) на своей первой официальной встрече в качестве исполняющего обязанности президента Парламентской Ассамблеи НАТО подчеркнул важность развития мощного партнерства с Украиной и продолжение поддержки Ассамблеей Украины", - сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте Альянса по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.

"Ассамблея планирует наглядно продемонстрировать свою поддержку и приверженность сотрудничеству на весенней сессии, которая состоится в Киеве 22-25 мая 2020 года", - добавил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.