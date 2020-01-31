Политика

17:16 31.01.2020

ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

1 мин читать
ПА НАТО продемонстрирует приверженность сотрудничеству с Украиной на весенней сессии в Киеве

Члены Межпарламентского совета Украина-НАТО выразили полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также решительно осудили нелегитимную оккупацию Российской Федерацией полуострова Крым и дестабилизацию на востоке Украины.

"Аттила Мештерхази (Венгрия) на своей первой официальной встрече в качестве исполняющего обязанности президента Парламентской Ассамблеи НАТО подчеркнул важность развития мощного партнерства с Украиной и продолжение поддержки Ассамблеей Украины", - сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте Альянса по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.

"Ассамблея планирует наглядно продемонстрировать свою поддержку и приверженность сотрудничеству на весенней сессии, которая состоится в Киеве 22-25 мая 2020 года", - добавил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Теги: #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 31.01.2020
Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

Строительство евроколеи от Львова до госграницы с ЕС может обеспечить перевозку более 600 тыс. пассажиров ежегодно – инвестиционный атлас

12:25 31.01.2020
Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

11:21 31.01.2020
Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового коронавируса

Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового коронавируса

08:30 31.01.2020
Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий – ГСЧС

Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий – ГСЧС

08:02 31.01.2020
Из-за непогоды обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины – ГСЧС

07:45 31.01.2020
Администрация Трампа в проекте нового бюджета предложит сохранить финансирование Украины без изменений

Администрация Трампа в проекте нового бюджета предложит сохранить финансирование Украины без изменений

07:17 31.01.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий – штаб ООС

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий – штаб ООС

02:55 31.01.2020
ПАСЕ официально признала РФ стороной Минских соглашений

ПАСЕ официально признала РФ стороной Минских соглашений

23:11 30.01.2020
Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

22:37 30.01.2020
Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Порошенко: Санкции против РФ – единственный механизм сдерживания дальнейшей эскалации страны-агрессора

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Зеленский надеется на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина из Болгарии

США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины – Помпео

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

Дубинский стал свидетелем в деле о возможной слежке в Украине за Йованович и по личной инициативе был допрошен следователями

Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА