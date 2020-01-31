Политика

15:53 31.01.2020

Порошенко: Санкции против РФ – единственный механизм сдерживания дальнейшей эскалации страны-агрессора

1 мин читать
Порошенко: Санкции против РФ – единственный механизм сдерживания дальнейшей эскалации страны-агрессора

 Санкции против Российской Федерации остаются единственным механизмом сдерживания от дальнейшей эскалации страны-агрессора, считает пятый президент Украины, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле являются единственным механизмом удерживать (президента РФ Владимира – ИФ) Путина за столом переговоров, оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории Донбасса и Крыма", - цитирует Порошенко в интервью европейскому изданию Euractiv.com пресс-служба "Европейской солидарности".

По мнению политика, продолжение санкций и укрепление проукраинской коалиции заставляют РФ платить высокую цену и являются для России "очень болезненными".

Теги: #порошенко #санкции #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 31.01.2020
США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины – Помпео

США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины – Помпео

20:35 30.01.2020
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана

19:06 30.01.2020
США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

19:04 30.01.2020
Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

10:44 30.01.2020
Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

10:40 30.01.2020
ВКУ выразил обеспокоенность "преследованием" Порошенко, назначением Бабикова и законопроектом о дезинформации

ВКУ выразил обеспокоенность "преследованием" Порошенко, назначением Бабикова и законопроектом о дезинформации

23:53 29.01.2020
"Евросолидарность" призвала Зеленского раскрыть информацию о цели его поездки в Оман, ее стоимость и состав сопровождающей его делегации

"Евросолидарность" призвала Зеленского раскрыть информацию о цели его поездки в Оман, ее стоимость и состав сопровождающей его делегации

23:32 29.01.2020
ЕС обнародовал имена семи лиц, включенных в санкционный список за проведение незаконных выборов в оккупированной Крыму

ЕС обнародовал имена семи лиц, включенных в санкционный список за проведение незаконных выборов в оккупированной Крыму

21:24 29.01.2020
США вслед за ЕС расширили санкции против РФ, добавив в список восемь физлиц и "Гранд Сервис Экспресс"

США вслед за ЕС расширили санкции против РФ, добавив в список восемь физлиц и "Гранд Сервис Экспресс"

15:46 29.01.2020
Защита Порошенко подает иски о возмещении морального вреда в связи с бездеятельностью прокуроров и следователей

Защита Порошенко подает иски о возмещении морального вреда в связи с бездеятельностью прокуроров и следователей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Зеленский надеется на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина из Болгарии

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

Дубинский стал свидетелем в деле о возможной слежке в Украине за Йованович и по личной инициативе был допрошен следователями

Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА