Политика

15:52 31.01.2020

Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

1 мин читать
Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь") Юлия Лёвочкина избрана членом Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ОПЗЖ, соответствующее решение было принято 31 января на заседании Бюро Ассамблеи.

"В Регламентный комитет Юлию Лёвочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ", - добавляют в ОПЗЖ.

Также в политсиле напомнили, что в понедельник, 27 января, Лёвочкина была переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.

Теги: #пасе #левочкина #опзж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 31.01.2020
Если вы проголосуете за продажу земли, то не сможете смотреть людям в глаза - Рабинович

Если вы проголосуете за продажу земли, то не сможете смотреть людям в глаза - Рабинович

10:01 31.01.2020
Вадим Рабинович: Я счастлив быть в списке, где Порошенко – честный, а я – нет. Значит, правильно работаю

Вадим Рабинович: Я счастлив быть в списке, где Порошенко – честный, а я – нет. Значит, правильно работаю

02:55 31.01.2020
ПАСЕ официально признала РФ стороной Минских соглашений

ПАСЕ официально признала РФ стороной Минских соглашений

13:19 30.01.2020
Благодаря усилиям "Оппозиционная платформа – За життя" власть вернулась к обсуждению вопроса продажи земли - Рабинович

Благодаря усилиям "Оппозиционная платформа – За життя" власть вернулась к обсуждению вопроса продажи земли - Рабинович

00:32 30.01.2020
Определены три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ

Определены три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ

21:42 29.01.2020
ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

19:57 29.01.2020
Плачкова: Стабильная экономическая и политическая ситуация в Украине - вот что будет привлекать инвесторов

Плачкова: Стабильная экономическая и политическая ситуация в Украине - вот что будет привлекать инвесторов

19:50 28.01.2020
Толстого все же избрали вице-спикером ПАСЕ

Толстого все же избрали вице-спикером ПАСЕ

17:08 28.01.2020
Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

14:08 27.01.2020
В Харькове митинг ОПЗЖ в защиту русскоязычных школ закончился, не начавшись, поскольку неизвестный распылил газ

В Харькове митинг ОПЗЖ в защиту русскоязычных школ закончился, не начавшись, поскольку неизвестный распылил газ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

Помпео: нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

Порошенко: Санкции против РФ – единственный механизм сдерживания дальнейшей эскалации страны-агрессора

Зеленский надеется на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина из Болгарии

США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины – Помпео

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

Дубинский стал свидетелем в деле о возможной слежке в Украине за Йованович и по личной инициативе был допрошен следователями

Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА