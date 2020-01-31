Лёвочкина избрана членом Регламентного комитета ПАСЕ - ОПЗЖ

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь") Юлия Лёвочкина избрана членом Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ОПЗЖ, соответствующее решение было принято 31 января на заседании Бюро Ассамблеи.

"В Регламентный комитет Юлию Лёвочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ", - добавляют в ОПЗЖ.

Также в политсиле напомнили, что в понедельник, 27 января, Лёвочкина была переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.