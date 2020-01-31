Зеленский надеется на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина из Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым выразил благодарность за задержание подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина.

"Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину", - сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу.

Кроме того, Зеленский подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога с Болгарией.

Глава Украинского государства также высоко оценил оздоровление в Болгарии в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 190 раненых украинских военнослужащих.

Помимо прочего, в разговоре отдельно была отмечена важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, дальнейшая активизация которого будет способствовать проведению очередного заседания Совместной украино-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также отмечаются большие перспективы сотрудничества в области транспорта и туризма.

Зеленский отметил поддержку со стороны Болгарии суверенитета и территориальной целостности Украины, а также проведение политики непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Президент поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка. Стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств", - добавили в Офисе президента.