Политика

14:04 31.01.2020

США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины – Помпео

1 мин читать
США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины – Помпео

Санкции США против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Хорошая дискуссия с (министром иностранных дел Украины – ИФ) Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", - написал Помпео в совеем аккаунте в Twitter в пятницу после встречи в Киеве с Пристайко.

Как сообщалось, Помпео в пятницу находится c визитом в Украине. Он уже провел встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Также он почтил память погибших на Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Теги: #помпео #сша #санкции #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 31.01.2020
Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь США в реформировании Минобороны и приобретении ВСУ оперативных возможностей

Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь США в реформировании Минобороны и приобретении ВСУ оперативных возможностей

13:36 31.01.2020
Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

13:09 31.01.2020
Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

13:02 31.01.2020
Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

13:00 31.01.2020
США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

12:56 31.01.2020
Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

12:55 31.01.2020
Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

12:52 31.01.2020
Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

12:49 31.01.2020
Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

12:43 31.01.2020
Зеленский надеется на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Зеленский надеется на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

Помпео: нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон

Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубинский стал свидетелем в деле о возможной слежке в Украине за Йованович и по личной инициативе был допрошен следователями

Помпео: нет и не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон

Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

Великобритания не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit – посол

Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между США и Украиной

Турчинов призывает Зеленского безотлагательно решать демографический кризис в Украине

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

Советник президента Украины Страхова выступает за декларирование доходов руководителей госпредприятий

Депутаты проверят на эффективность всех руководителей транспортных госпредприятий

Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА