Политика

13:24 31.01.2020

Дубинский стал свидетелем в деле о возможной слежке в Украине за Йованович и по личной инициативе был допрошен следователями

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Дубинский стал свидетелем в деле о возможной слежке в Украине за Йованович и по личной инициативе был допрошен следователями

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") заявляет, что получил статус свидетеля в деле о возможной незаконной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

"По моей инициативе, я только что был допрошен следователями ГСУ МВД Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту возможной незаконной слежки на территории Украины бывшим послом США в Украине Мари Йованович… Я получил официальный статус свидетеля по этому делу", - написал Дубинский в своем телеграмм канале в пятницу.

По словам нардепа, по его инициативе, к материалам уголовного производства добавлен ряд доказательств, в том числе официальные сведения Управление компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, копия его письма в адрес посольства США о необходимости срочно официально информировать всех граждан и организации США, должностных лиц США по факту возможной незаконной слежки.

Теги: #йованович #слежка #дубинский
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Интерфакс-Украина
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