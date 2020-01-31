Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что история вокруг процесса импичмента президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между странами.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. У нас очень хорошие отношения. США поддерживают Украину, защиту нашей территориальной целостности, и не только на словах", - сказал он на брифинге в пятницу с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский указал, что идет работа над наполнением отношений Украины и США практическим смыслом и взаимной выгодой, заключением конкретных контрактов в различных сферах.

Президент вновь подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины и идет работа над укреплением двухсторонних отношений.