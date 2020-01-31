Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в ходе встречи обсудили перспективы развития Донбасса и инфраструктуры в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в активном сотрудничестве с США в разных направлениях.

Так, глава государства и госсекретарь США обсудили развитие Донбасса и инфраструктуры в Украине. "У нас большие планы относительно дорог. Наш первый шаг – 25 тыс. км дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", - отметил президент.

Также стороны обсудили ход реформ в Украине и торговые отношения двух стран.

Госсекретарь США выразил поддержку сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кроме того, Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране и за поддержку территориальной целостности.

"Хочу поблагодарить Соединенным Штатам Америки, администрации президента Трампа, вас лично и в целом народ США за постоянную поддержку Украины - нашего суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно", - сказал глава государства.