Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский призывает американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине, ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал он во время совместного с госсекретарем США Майком Помпео брифинга в пятницу.