Политика

12:52 31.01.2020

Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

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Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский призывает американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине, ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал он во время совместного с госсекретарем США Майком Помпео брифинга в пятницу.

Теги: #черное_море #зеленский #сша #помпео #газ
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