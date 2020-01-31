Зеленский надеется на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что в Госдепартаменте США будет назначен специальный представитель по вопросам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма.

"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Киеве.