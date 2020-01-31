Зеленский: США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более активное участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Украине деоккупированного Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа США по этим вопросам.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал он на совместном брифинге в пятницу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.

Зеленский также поблагодарил Помпео за его личную твердую и последовательную позицию в отношении войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

"США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих вопросах", - подчеркнул он.