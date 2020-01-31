Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между США и Украиной

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи в Киеве в пятницу обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами, сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

"Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Пристайко и госсекретаря США Помпео в Киеве. Коллеги обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украины, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины", - написала она в Twitter в пятницу.

Кроме того, отметила Зеленко, Помпео вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.

Вместе с тем, в пресс-службе МИД Украины отметили, что повестка дня встречи с глазу на глаз Помпео и Пристайко, а также в составе делегаций охватил вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США.

"Главное внимание во время переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства", - говорится в обнародованном сообщении.

В этом контексте Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

"Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важности сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине", - информируют в МИД Украины.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

Как сообщалось, ранее в пятницу Помпео также возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря и встретился с митрополитом Киевским и всей Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, что транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Как сообщалось, Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу у него также запланированы встречи президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, а также с коллективом посольства США в Украине.