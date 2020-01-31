Политика

11:20 31.01.2020

Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между США и Украиной

2 мин читать
Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между США и Украиной

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи в Киеве в пятницу обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами, сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

"Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Пристайко и госсекретаря США Помпео в Киеве. Коллеги обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украины, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины", - написала она в Twitter в пятницу.

Кроме того, отметила Зеленко, Помпео вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.

Вместе с тем, в пресс-службе МИД Украины отметили, что повестка дня встречи с глазу на глаз Помпео и Пристайко, а также в составе делегаций охватил вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США.

"Главное внимание во время переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства", - говорится в обнародованном сообщении.

В этом контексте Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

"Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важности сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине", - информируют в МИД Украины.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

Как сообщалось, ранее в пятницу Помпео также возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря и встретился с митрополитом Киевским и всей Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, что транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Как сообщалось, Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу у него также запланированы встречи президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, а также с коллективом посольства США в Украине.

Теги: #помпео #сотрудничество #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:23 31.01.2020
Помпео в Киеве почтил память павших в конфликте на Донбассе

Помпео в Киеве почтил память павших в конфликте на Донбассе

23:11 30.01.2020
Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США

22:37 30.01.2020
Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

14:49 30.01.2020
Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

Ермак ожидает, что визит Помпео в Киев станет очередным продвижением в развитии отношений Украины и США

12:26 30.01.2020
Зеленский и Помпео встретятся в пятницу в Киеве, общение с прессой запланировано на 12.00

Зеленский и Помпео встретятся в пятницу в Киеве, общение с прессой запланировано на 12.00

05:36 30.01.2020
В связи с визитом Помпео в Киеве с 30 января по 1 февраля возможны ограничения транспорта

В связи с визитом Помпео в Киеве с 30 января по 1 февраля возможны ограничения транспорта

05:29 29.01.2020
Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины уличен в коррупции - СБУ

Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины уличен в коррупции - СБУ

12:52 20.01.2020
В связи с усилением обстрелов на Донбассе Украина будет связываться с партнерами по Нормандскому формату

В связи с усилением обстрелов на Донбассе Украина будет связываться с партнерами по Нормандскому формату

12:26 20.01.2020
Глава МИД Украины обсудит вопрос передачи Украине самописцев самолета МАУ с иранским министром

Глава МИД Украины обсудит вопрос передачи Украине самописцев самолета МАУ с иранским министром

12:04 20.01.2020
Украина обратилась к ОБСЕ с формальной просьбой продлить деятельность СММ на Донбассе

Украина обратилась к ОБСЕ с формальной просьбой продлить деятельность СММ на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уже подготовлены списки по обмену и с РФ, и с ОРДЛО, по этим вопросам темп не снижается - помощник Зеленского

Ермак призывает журналистов критически относиться к публикуемой в Телеграм-каналах информации

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

Определены три основных направления дальнейшей работы украинской делегации в ПАСЕ

"Евросолидарность" призвала Зеленского раскрыть информацию о цели его поездки в Оман, ее стоимость и состав сопровождающей его делегации

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit – посол

Турчинов призывает Зеленского безотлагательно решать демографический кризис в Украине

США на 60 дней продлили исключения из антииранских санкций для четырех случаев

Советник президента Украины Страхова выступает за декларирование доходов руководителей госпредприятий

Депутаты проверят на эффективность всех руководителей транспортных госпредприятий

Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit

Уже подготовлены списки по обмену и с РФ, и с ОРДЛО, по этим вопросам темп не снижается - помощник Зеленского

Ермак призывает журналистов критически относиться к публикуемой в Телеграм-каналах информации

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА