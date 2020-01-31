Политика

10:01 31.01.2020

Турчинов призывает Зеленского безотлагательно решать демографический кризис в Украине

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Турчинов призывает Зеленского безотлагательно решать демографический кризис в Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно созвать заседание СНБО, посвященное противодействию демографическому кризису в Украине.

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Турчинова, об этом говорится в письмах, которые политик адресовал президенту, руководству Верховной Рады, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. По его словам, согласно данным электронной переписи, проведенной правительством в конце прошлого года, население Украины составляет 37млн 289 тыс. человек: "Это свидетельствует, что за последние годы население Украины уменьшилось почти на 11млн".

Турчинов отмечает, что Украинское государство переживает демографический кризис: "Смертность вдвое больше, чем рождаемость, все больше усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов, Украина занимает первое место в Европе по уровню детского алкоголизма, около 100 тыс. граждан умирают ежегодно от последствий курения. По неофициальным данным, в Украине насчитывается несколько миллионов наркоманов, более полумиллиона больных ВИЧ, ежегодно происходит около 10 тыс. самоубийств, более 100 тыс. наших сограждан ежегодно заболевают онкологией".

В письме подчеркивается, что такие темпы сокращения населения Украины угрожают национальной безопасности и вообще существованию украинской нации.

"Однако, вместо того, чтобы срочно создать центральный орган исполнительной власти по вопросам семьи и демографии, внедрять просемейные программы для подготовки молодежи к семейной жизни, обучение молодежи ответственному отцовству, обеспечить увеличение помощи при рождении ребенка и создание условий для самореализации молодежи, происходит кампания по разрушению остатков семейной политики", - отмечает Турчинов.

По его словам, в структуре центральных органов исполнительной власти в настоящее время практически отсутствует единый координационный центр с соответствующими полномочиями, "который бы мог организовывать, формировать, направлять и координировать работу различных органов исполнительной власти в контексте выполнения задач, которые предусматривает семейная и демографическая политика".

Политик призвал президента Украины безотлагательно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное демографическому кризису и депопуляции в Украине, угрожающих национальной безопасности страны, по результатам которого принять неотложные решения, направленные на преодоление существующей кризисной ситуации.

По словам Турчинова, необходимо безотлагательно принять решение относительно: повышения размера единовременного пособия при рождении детей; повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан (детских домах семейного типа, приемных семьях и т.д.); расширения льгот и установления дополнительных целевых выплат многодетным семьям; создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за разработку и реализацию государственной семейной политики; обеспечить повышение эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав и законных интересов детей, защиты семейных ценностей и института семьи и тому подобное.

Теги: #демография #снбо #турчинов
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