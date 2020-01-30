Политика

18:05 30.01.2020

Советник президента Украины Страхова выступает за декларирование доходов руководителей госпредприятий

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Советник президента Украины Страхова выступает за декларирование доходов руководителей госпредприятий

Руководители государственных предприятий, включая назначенных наблюдательным советом, должны предоставлять декларацию о доходах.

Такую позицию высказала член набсовета Укрэксимбанка (Киев), советник президента Украины Владимира Зеленского Виктория Страхова.

"В свете всех скандалов с премиями и выходными пособиями моя позиция – руководители госпредприятий (включая тех, кого назначает НС, а не КМУ) или члены коллегиальных исполнительных органов должны декларироваться, так же, как это делают члены набсовета. Я бы пошла дальше и обязала бы госпредприятия публиковать договора с руководителями – как KPI, так и вознаграждения, чтобы общественность могла объективно оценить. Нормы по раскрытию политики вознаграждений в годовых отчетах считаю недостаточными", - написала она в Facebook в четверг.

Страхова отметила, что идею декларирования доходов руководителей госпредприятий планировалось реализовать еще осенью 2019 года, но "не получилось".

Теги: #доходы #декларация #страхова #госслужащие
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