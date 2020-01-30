Уже подготовлены списки по обмену и с РФ, и с ОРДЛО, по этим вопросам темп не снижается - помощник Зеленского

Украинская сторона уже подготовила списки для нового обмена удерживаемых лиц и с Российской Федерацией, и с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"На сегодняшний день трек по обмену, о котором шла речь во время разговора Зеленского и Путина по телефону 31 декабря, обрабатывается. Подготовлены списки и по обмену с Российской Федерацией, и по обмену с ОРДЛО", - сказал он на встрече с журналистами в четверг.

Ермак отметил, что список на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО 29 января был передан украинской стороной на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Два этих трека сегодня в работе, и никто темп, который мы взяли по обмену, чтобы все наши в люди в максимальные сроки были возвращены, не снижает. Мы этим продолжаем заниматься каждый день", - подчеркнул он.