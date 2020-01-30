Политика

14:49 30.01.2020

Ермак призывает журналистов критически относиться к публикуемой в Телеграм-каналах информации

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Ермак призывает журналистов критически относиться к публикуемой в Телеграм-каналах информации

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призывает журналистов критически воспринимать публикуемую в Телеграм-каналах информацию и осознавать, что она используется во внутриполитической борьбе.

"Я вообще считаю, что общество должно знать правду, кто на самом деле стоит за этими Телеграм-каналами", - сказал Ермак на встрече с журналистами в четверг.

Помощник главы Украинского государства указал, что подобные Телеграм-каналы вводят людей в заблуждение и в какой-то степени "убивают журналистскую профессию".

Теги: #ермак #журналисты
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