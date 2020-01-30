Политика

12:11 30.01.2020

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

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Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании Burisma

Киев. 30 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Правоохранительные органы США не направляли запросы в Генеральную прокуратуру Украины относительно оказания правовой помощи в расследовании уголовных дел, в которых фигурирует компания "Burisma" ("Бурисма"), подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"До сих пор ничего не поступало", - сказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как ранее сообщалось со ссылкой на Рябошапку, Генпрокуратура продолжает аудит дел, которые были открыты при предыдущем руководстве ведомства, в том числе большое уголовное производство, в котором фигурирует, в частности, компания Burisma ("Бурисма"). Ранее речь шла об аудите 15 уголовных производств, в которых упоминается собственник "Бурисмы", экс-министр экологии Николай Злочевский.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джозеф Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном.


Полный текст интервью с Рябошапкой будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #сша #рябошапка #генпрокуратура #burisma
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