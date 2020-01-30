Политика

10:40 30.01.2020

ВКУ выразил обеспокоенность "преследованием" Порошенко, назначением Бабикова и законопроектом о дезинформации

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ВКУ выразил обеспокоенность "преследованием" Порошенко, назначением Бабикова и законопроектом о дезинформации

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине – политическими преследованиями, назначением Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) и рядом законодательных инициатив.

"Всемирный конгресс украинцев обеспокоен последними новостями в расследовании дела резонансного убийства Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе, экс-президента Украины Петра Порошенко. Хотели бы еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. Любые расследования должны проходить в полном соответствии с нормами действующего законодательства, а не направляться политическими решениями. Это первоочередные задачи для утверждения международного имиджа Украины как правового государства, ведь каждый гражданин Украины имеет право на законную защиту и справедливый суд", - подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте ВКУ.

ВКУ также считает недопустимым назначение на должность замдиректора ГБР Бабикова, подчеркивая, что имеется очевидный конфликт интересов.

"ВКУ надеется на пересмотр решения по этому назначению, призывает провести повторный прозрачный конкурс на должность и обнародовать полную информацию о ходе такого конкурса, не допуская действий и решений, которые уничтожают репутацию ГБР и вызывают обеспокоенность относительно возможности реванша антидемократических сил в Украине", - подчеркивается в заявлении.

Также Конгресс заявил об обеспокоенности в связи с законопроектом о борьбе с дезинформацией, который предложило Министерство культуры, молодежи и спорта. В ВКУ полагают, что законопроект предусматривает чрезмерное государственное регулирование, контроль и потенциальную цензуру в СМИ, а также может создать основания для политически мотивированных манипуляций.

Кроме того, ВКУ подчеркивает необходимость проведения консультаций и полного выполнения необходимых процедур перед принятием пакета законов о земельной реформе.

"ВКУ продолжает мониторинг ситуации и процессов в Украине, активно сотрудничая с украинским правительством, международными организациями, дипломатическими миссиями и всеми представителями гражданского общества. В рамках такого сотрудничества с 28 по 31 января состоится рабочий визит в Украину Первого вице-президента ВКУ Стефана Романива, во время которого будут проведены консультации с ключевыми партнерами по всем вышеприведенным вопросам. Мировое украинство и впредь активно приобщается к развитию программы реформ в Украине и готово оказывать дальнейшую поддержку на этом пути ", - отметил президент ВКУ Павел Грод.

Теги: #вку #дезинформация #порошенко #бабиков
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