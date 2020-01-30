Секретарь СНБО Украины обсудил с польским коллегой сотрудничество в сфере ВПК и кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с государственным секретарем, руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом двустороннее сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в частности в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), а также интенсификацию сотрудничества на уровне аппаратов и экспертов двух ведомств.

Как сообщается на сайте СНБО Украины в четверг, в этом контексте Данилов отметил важность дальнейшего развития сотрудничества в сфере кибербезопасности, отметив, что "кибератаки и информационная война, который ведутся против Украины, крайне опасны".

В свою очередь, Солох, который находится в Украине с двухдневным рабочим визитом, подчеркнул успешное сотрудничество в рамках совместной литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг) и высказал мнение о целесообразности введения такого военного сотрудничества между Украиной, Румынией и Польшей.

Стороны также обсудили возможность продолжения деятельности в формате "Стратегического диалога" руководителей нацбезопасности Украина-Польша-США-Беларусь, начатого в Варшаве 30 августа прошлого года, отметив, что есть заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества.

Данилов и Солох также обменялись мнениями о ситуации в странах, которые являются соседями Украины и Польши государств, и высказались за необходимость расширения регионального измерения сотрудничества, в частности в Черноморском и Балтийском регионах, говорится в сообщении.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши подчеркнул, что его страна последовательно поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.