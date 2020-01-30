Бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии обещает представить доказательства связи партии Саакашвили с террористами

Бывший первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Иосиф (Сосо) Гогашвили утверждает, что у него есть информация, указывающая на связь бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и ее лидеров с членами террористической организации "Исламское государство".

"В Грузии все узнают, что в реальности из себя представляет "Национальное движение"", - заявил он в среду грузинскому Первому каналу, комментируя опубликованный им ранее в одной из социальных сетей статус, где он утверждает, что "за террористами ISIS ("Исламское государство" стояла и стоит "главная" оппозиционная партия "Национальное движение".

По словам Гогашвили, ему в руки попала информация, подтверждающая это, и, если стороны соответствующих органов будет проявлен интерес, он готов максимально помочь следствию и передать имеющуюся у него информацию.

При этом он воздерживается на данном этапе детально говорить о том, какую именно информацию он готов передать следователям.

По его словам, речь идет о созданной в Грузии конкретной преступной группе, в которой участвовал уничтоженный в ноябре 2017 года в ходе спецоперации в Тбилиси террорист Ахмед Чатаев.

"Я обязательно ознакомлю общественность с этой информацией, максимально помогу следствию, если оно пойдет в этом направлении, чтобы установить фактически что и как было. Я опубликую эту информацию. Обещаю "Национальному движению" тяжелые месяцы", - отметил Гогашвили.

Кроме этого, Гогашвили обещает предоставить всю имеющуюся у него информацию зарубежным партнерам Грузии.

Гогашвили ушел в отставку в августе 2018 года. Он работал в СГБ с 2015 года. Его имя ассоциировалось со многими громкими делами в Грузии, включая со спецопераций в Тбилиси в ноябре 2017 года, когда была уничтожена группа террористов во главе с Чатаевым и операцией по задержанию подозреваемых в поддержке террористической деятельности в Панкисском ущелье.