Политика

01:58 30.01.2020

Расширение санкций против России является важным сигналом непримирения США с российской агрессией против Украины

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Расширение санкций против России является важным сигналом непримирения США с российской агрессией против Украины

Посольство Украины в Соединенных штатах Америки приветствует расширение санкций против России в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма, сообщила пресс-служба украинского дипведомства в Фейсбуке.

"Приветствуем решительные шаги наших американских партнеров. Это очень важный сигнал, что администрация США не будет мириться с агрессией России против Украины и никогда не признает попытку России аннексировать Крым", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс".

Теги: #сша #украина #посольство
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