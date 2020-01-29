Политика

23:53 29.01.2020

"Евросолидарность" призвала Зеленского раскрыть информацию о цели его поездки в Оман, ее стоимость и состав сопровождающей его делегации

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"Евросолидарность" призвала Зеленского раскрыть информацию о цели его поездки в Оман, ее стоимость и состав сопровождающей его делегации

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" требуют раскрыть информацию по организации и финансированию поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман, о сопровождающем его составе делегации, а также обнародовать программу пребывания с перечнем встреч главы государства.

"Депутаты фракции "Европейская Солидарность" направили официальное обращение на имя Андрея Богдана, председателя Офиса Президента, для раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха Владимира Зеленского в Оман", - говорится в тексте релиза на сайте партии.

Отмечается, что согласно информации пресс-службы (Офиса президента – ИФ) от 5 января, Зеленский отправился в Султанат Оман с рабочим визитом. Однако украинские СМИ и официальные ресурсы ОП и Омана не анонсировали информацию о поездке и ее цель.

"Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами. Если визит действительно имел официальный статус, Офис президента должен обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных за организацию визита людей", - отметили в "Евросолидарности".

В пресс-службе "Евросолидарности" также отметили, что наибольший интерес общества вызывает вопрос финансирования поездки. Несмотря на заявление ОП, что Зеленский полетел в Оман за свой счет, эти расходы президент "не отразил в своей декларации, вопреки закону о е-декларирования".

"Учитывая возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелетов и проживания для всей делегации… и указать источники финансирования этого визита", - сказано в сообщении.

Также в "Евросолидарности" потребовали пояснения несвоевременной реакции президента и не отправления президентского самолета за украинской делегацией в Оман в связи с катастрофой украинского лайнера в Иране в результате ракетного удара.

"Для быстрого реагирования на кризис президент Украины должен был вернуться на Банковую быстрее, но сделал это только через сутки. Несмотря на имеющийся ресурс, почему ОП срочно не отправил президентский борт за украинской делегацией, которая должны была отреагировать на кризис из Киева, а не из Муската", - добавили в пресс-службе фракции.

Обращение на имя Богдана подписали восемь нардепов "Евросолидарности".

"Фракция ожидает ответа на все вопросы согласно закону "О статусе народного депутата", - подчеркивается в сообщении. 

Теги: #офис_президента #украина #евросолидарность #обращение
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